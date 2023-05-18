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Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Güncel Haberler

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sağanak zaman zaman ilçelerde de etkisini gösteriyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Tekirdağ Hükümet Güncel Haberler

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