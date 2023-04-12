Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle 100. Yıl Mahallesi Mumcu Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede zaman zaman trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak, zaman zaman Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.