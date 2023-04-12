Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle 100. Yıl Mahallesi Mumcu Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede zaman zaman trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak, zaman zaman Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title