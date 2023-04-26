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Tekirdağ'da sağanak

Tekirdağ'da sağanak

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısının adından Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısının adından Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün için Trakya'da sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı uyarısı yapıldı. Bu sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ'da yağmur etkili oldu. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle kentte yaşayanlar zor anlar yaşadı. Halk, yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Trafikte ise araçların sürücüleri, ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri de belirli bölgelerde önlem alıp sürücüleri yağışa karşı uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Trakya Bölgesi Tekirdağ Güncel Haberler

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