Tekirdağ'da Rüzgarın Sürüklediği Lastik Bottaki Kişi Kurtarıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde rüzgar nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki N.T., polisler tarafından kurtarıldı. Kıyıdan uzaklaşan N.T. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında rüzgar nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki bir kişi polislerce kurtarıldı.
Lastik botla denize açılan N.T. bir süre sonra dalgalar ve rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı.
Kıyıdan uzaklaşan N.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri N.T'yi polis botuna alarak karaya çıkardı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel