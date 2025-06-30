Tekirdağ'da Rüzgarın Kurbanı Olan 4 Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ'da Rüzgarın Kurbanı Olan 4 Kişi Kurtarıldı
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Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla denize açılan 4 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri tarafından kurtarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde rüzgar nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli kurbağa adamlar tarafından kurtarıldı.

Çeşmeli Mahallesi'ndeki NATO Limanı'ndan şişme botla denize açılan A.T. (45), S.T. (16), H.H.T. (14) ve M.T. (12), şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya dönemedi.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Kurbağa adamlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 2 mil açıktaki 4 kişi, güvenli şekilde bota alınarak kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen A.T, S.T, H.H.T. ve M.T, ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi ve Çorlu devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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