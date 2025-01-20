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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca ve 1250 Fişek Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da yapılan bir operasyonda, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Saray ilçesinde yaşayan R. A'nın evine yapılan baskında 3 ruhsatsız tabanca ile 1250 tabanca fişeği bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan R. A'nın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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