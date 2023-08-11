Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 25 Tabanca ve 1 Tüfek Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan baskında ruhsatsız 25 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında ruhsatsız 25 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri O.Y.'nin evinde çok sayıda silah bulunduğunu ve satışını yaptığını belirledi. Jandarma ekiplerinin Marmaracık Mahallesi'nde oturan O.Y.'nin evinde ve aracında yaptığı aramada ruhsatsız 7.65 çapında 25 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.