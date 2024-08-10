Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Güler başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıda, Roman vatandaşların barınma ihtiyacı, çocukların eğitimi, istihdamı ve hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilerek varsa eksiklerin giderilmesi kararlaştırıldı.

Güler, meslek edindirme kursları, eğitime katılımın arttırılması, evde yaşlı ve engelli bakım hizmetleri, sağlık taramaları gibi hizmetlerle Roman vatandaşların sosyal devlet şemsiyesi altında toplanmalarının önemine değinerek, aile içi şiddetin engellenmesi, madde bağımlılığının önüne geçilmesi, erken yaşta evliliklerin engellenmesi gibi konularda yapılacak çalışmaların örnek olacağını ifade etti.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, STK ve kurum temsilcileri katıldı.