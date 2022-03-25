Tekirdağ'da rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Muratlı ilçesinde rögar kapağı ve mazgal ızgaralarını çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

MURATLI, TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde rögar kapağı ve mazgal ızgaralarını çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede bazı sokaklarda rögar kapaklarının olmadığı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu rögar kapaklarını çalanların C.B. ve T.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Hisarcık, Muratlı, Güncel, Haberler

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