Tekirdağ'da rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

MURATLI, TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde rögar kapağı ve mazgal ızgaralarını çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede bazı sokaklarda rögar kapaklarının olmadığı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu rögar kapaklarını çalanların C.B. ve T.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.