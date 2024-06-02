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Tekirdağ'da Rezidansa Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı, 9 Kadın Kurtarıldı

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Tekirdağ'da bir rezidansa düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rezidansta fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. İfadelerinde kadınlar, Türkiye'ye çocuk bakmak için geldiklerini ancak fuhşa zorlandıklarını belirtti. Şüpheliler insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarından tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da bir rezidansa düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi. Savcılık izniyle harekete ekipler, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı. İfadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra Çorlu'ya getirilip, fuhşa zorlandıklarını belirten kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. de işlemleri sonrası 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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