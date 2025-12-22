Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, E.M.Ö. idaresindeki otomobil refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, E.M.Ö. idaresindeki 59 AAJ 691 plakalı otomobil, Tekirdağ çevre yolunda refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel