Haberler

Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, E.M.Ö. idaresindeki otomobil refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.M.Ö. idaresindeki 59 AAJ 691 plakalı otomobil, Tekirdağ çevre yolunda refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title