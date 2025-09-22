Tekirdağ'da Refüje Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.H.Y. idaresindeki 34 FJY 250 plakalı otomobil, Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan K.H.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.A. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü K.H.Y, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.