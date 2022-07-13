Tekirdağ'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Tekirdağ'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Tekirdağ'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan D. (20) yönetimindeki 59 AAJ 254 plakalı motosiklet, Hatip Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Rıdvan D. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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