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Tekirdağ'da Ramazan Bayramı Boyunca Ücretsiz Toplu Taşıma

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Tekirdağ'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Tekirdağ Otopark ve Ulaşım İşletmeciliği (TEKULAŞ) tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.

Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için Valilik önünden belirli saatlerde ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Tekirdağ Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

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