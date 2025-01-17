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Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı ve Balıkçılık Normale Döndü

Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı ve Balıkçılık Normale Döndü
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Tekirdağ'da 5 gündür süren poyrazın etkisinin sona ermesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Balıkçılar avcılığa başladı ve taze balık tüketimi artacak.

Tekirdağ'da 5 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın etkisini yitirmesiyle balıkçıların avcılık faaliyetlerine başladığını söyledi.

Balıkçıların Marmara Denizi'nde nasibini aradığını belirten Pehlivanoğlu, "Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçılarımız denize açılamadı. Havanın düzelmesiyle balıkçı arkadaşlarımız, çapari, istavrit, tekir ve çinekop avcılığı yapıyor. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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