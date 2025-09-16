Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz rüzgarı sona erdi ve deniz ulaşımı normale döndü. Poyraz nedeniyle sahilde demirleyen 8 şilep ile tanker havanın düzelmesiyle seferlerine başladı. Ayrıca, denize açılamayan balıkçılar da hazırlıklarını yapmaya başladı.
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklara başladı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel