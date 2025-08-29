Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın sona ermesiyle birlikte deniz ulaşımı normale döndü. Poyraz nedeniyle sahile demirleyen 9 şilep ve tanker, havanın düzelmesiyle yola çıktı. Ayrıca, denize açılamayan küçük tekneli balıkçılar da avlanmaya başladı.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan küçük tekneli balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
