Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın sona ermesiyle birlikte deniz ulaşımı normale döndü. Poyraz nedeniyle sahile demirleyen 9 şilep ve tanker, havanın düzelmesiyle yola çıktı. Ayrıca, denize açılamayan küçük tekneli balıkçılar da avlanmaya başladı.
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan küçük tekneli balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.
