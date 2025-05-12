Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisinin kaybolmasıyla deniz ulaşımı normale döndü. Rüzgar nedeniyle demirleyen 11 şilep ve tanker yollarına devam etti, balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel