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Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
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Tekirdağ'da beş gündür süren poyrazın etkisi azaldı. Yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler denize açıldı. Balıkçılar havanın düzelmesiyle ava çıktı ve çeşitli balık türleri yakalamayı hedefliyor.

Tekirdağ'da 5 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, küçük tekne balıkçılarının denize açıldığını belirtti.

Pehlivanoğlu, balıkçıların ağlarına daha çok istavrit, menekşe ve mezgit türü balıkların takılması beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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