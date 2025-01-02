Tekirdağ'da Poyraz Sona Erdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 4 gündür etkili olan poyraz rüzgarı, etkisini kaybetti. Yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler deniz yolculuklarına devam ederken, balıkçılar da havanın düzelmesiyle avlanmaya çıkabilecek.
Tekirdağ'da 4 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel