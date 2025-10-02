Haberler

Tekirdağ'da Poyraz Sebebiyle Deniz Ulaşımında Aksamalar Yaşanıyor

Tekirdağ'da Poyraz Sebebiyle Deniz Ulaşımında Aksamalar Yaşanıyor
Güncelleme:
Marmara Denizi'ndeki etkili poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok şilep ve tanker beklemekte. Balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Balıkçıların limanda ağ bakımı yapacağını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle avcılığın devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
