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Tekirdağ'da Poyraz Rüzgarı Deniz Ulaşımını Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyraz Rüzgarı Deniz Ulaşımını Etkiliyor
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Tekirdağ'da etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle 9 şilep ve tanker demirlerken, balıkçılar da denize açılamadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Tekirdağ'da, poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçiriyorlar. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar fırtınanın etkisini arttıracağını söylüyorlar. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, palamut ve çinekop umuduyla faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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