Tekirdağ'da Poyraz Nedeniyle Denize Girmek Tehlikeli!

Tekirdağ'da Poyraz Nedeniyle Denize Girmek Tehlikeli!
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Tekirdağ'da jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, kuvvetli poyraz nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Daha önce denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ'da, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, vatandaşlara poyraz nedeniyle denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.

Kentte Kumbağ, Şarköy ve Marmaraereğlisi başta olmak üzere sahillerde denize girmek isteyen vatandaşlar, 2 gün etkili olan poyraz nedeniyle olası boğulma vakalarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan anonslarla uyarıldı.

Vatandaşlardan denize girmemeleri istenen anonsta, "Değerli vatandaşlarımız, akşam saatlerine kadar bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkate almanız önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Dün, Kumbağ Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren Özcan Arslan (21) denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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