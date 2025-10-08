Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesi üzerine deniz ulaşımı normale döndü. Şiddetli rüzgar nedeniyle demirleyen 9 şilep ve tanker havanın düzelmesiyle yollarına devam etti. Denize açılamayan balıkçılar da avlanmaya başladı.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle avlanmaya çıktı.
