Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Güncelleme:
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesi üzerine deniz ulaşımı normale döndü. Şiddetli rüzgar nedeniyle demirleyen 9 şilep ve tanker havanın düzelmesiyle yollarına devam etti. Denize açılamayan balıkçılar da avlanmaya başladı.

Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle avlanmaya çıktı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
