Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz rüzgarı sona erdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle demirlemek zorunda kalan 11 şilep ve tanker, hava koşullarının düzelmesiyle yollarına devam etti. Balıkçılar da denize açılmak için hazırlıklara başladı.
Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklara başladı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel