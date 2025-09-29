Haberler

Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz rüzgarı sona erdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle demirlemek zorunda kalan 11 şilep ve tanker, hava koşullarının düzelmesiyle yollarına devam etti. Balıkçılar da denize açılmak için hazırlıklara başladı.

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklara başladı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.