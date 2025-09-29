Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklara başladı.