Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz rüzgarı, hızını kaybedince deniz ulaşımı normale döndü. Limanda bekleyen 7 şilep ve tanker yola çıktı, balıkçılar da ava çıkmaya hazır.

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkacak.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
