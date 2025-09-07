Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz rüzgarı, hızını kaybedince deniz ulaşımı normale döndü. Limanda bekleyen 7 şilep ve tanker yola çıktı, balıkçılar da ava çıkmaya hazır.
Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkacak.
