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Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
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Tekirdağ'da 3 gündür devam eden poyraz rüzgarının etkisi sona erdi. 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle sahilde demirli 8 şilep ve tanker yola çıkarken, balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecekler.

Tekirdağ'da 3 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yola devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesi üzerine deniz ulaşımı normale döndü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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