Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da poyraz etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da poyraz etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü

10 Aralık 2023 12:25 Son Güncelleme: 12:26 Abone Ol

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.