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Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

Güncel Haberler

Tekirdağ'da poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Tekirdağ'da poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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