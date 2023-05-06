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Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

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Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz etkisini kaybetti, deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ile tanker, bulundukları yerden ayrıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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