Tekirdağ'da Poyraz Denizde Aksamalara Yol Açtı
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok şilep ve tanker beklemek zorunda kaldı. Balıkçılar da olumsuz etkilendi ve denize açılamadı.
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel