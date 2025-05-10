Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
Tekirdağ'da saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz rüzgarı, yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tankerinin demirlemesine sebep oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor ve poyrazın 2 gün daha etkili olması bekleniyor.
Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.
Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlen başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.
Poyraz nedeniyle küçük balıkçı teknelerinin denize çıkamadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gün etkili olmasını beklediklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel