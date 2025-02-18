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Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
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Tekirdağ'da hızı 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 7 şilep ve tanker demirledi. Rüzgar balıkçıların denize açılmasını engelliyor, balıkçılar ağ bakımı yapmaya devam ediyor.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgar nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların, kıyıya hamsi, istavrit ve mezgitle dönmesini ümit ettiklerini belirtti.

Kentte poyrazın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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