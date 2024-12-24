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Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
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Tekirdağ açıklarında etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle birçok gemi demirledi ve balıkçılar denize açılamadı. Su ürünleri kooperatifi başkanı, balıkçıların yeniden avcılığa başlaması için hava koşullarının normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Poyraz dinene dek balıkçıların limanda bekleyeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek." dedi.

Poyraz, sahilin bir bölümüne kırmızı yosun taşıdı

Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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