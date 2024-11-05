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Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
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Tekirdağ'da hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle 11 şilep ve tanker demirledi, balıkçılar denize açılamadı. Poyrazın etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların, poyraz etkisini kaybedene kadar avlanmaya ara verdiğini ve limanda ağlarını tamir ettiklerini söyledi.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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