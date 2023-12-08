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Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

8 Aralık 2023 10:55 Son Güncelleme: 10:56 Abone Ol

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımı aksıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, şilep ve tankerler Tekirdağ açıklarına demirledi. Poyrazın bir süre daha etkili olması bekleniyor.