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Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

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Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımı aksıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, şilep ve tankerler Tekirdağ açıklarına demirledi. Poyrazın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın bir süre daha etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını aktaran Pehlivanoğlu, poyraz etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

Balıkçı Ali Hiçsolmaz da bekleme süresini ağ tamiri yaparak geçirdiklerini ifade etti.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte poyrazın pazara kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Tekirdağ Balıkçılık Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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