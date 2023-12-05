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Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

5 Aralık 2023 11:14 Son Güncelleme: 11:15 Abone Ol

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımı aksıyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar da denize açılamadı. Poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.