Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımı aksıyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar da denize açılamadı. Poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine poyrazın 2 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.
Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını aktaran Pehlivanoğlu, poyraz etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın perşembeye kadar etkili olması bekleniyor.