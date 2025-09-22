Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Hızı 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 7 şilep ve tanker bekliyor. Balıkçılar olumsuz hava koşulları yüzünden palamut avına çıkamadı.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.
Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Kentte, poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel