Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Hızı 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 7 şilep ve tanker bekliyor. Balıkçılar olumsuz hava koşulları yüzünden palamut avına çıkamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Kentte, poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
