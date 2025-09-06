Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Aksattı
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında sorunlara yol açtı. Hızı 40 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle birçok gemi beklemekte. Balıkçılar ise ağlarını onarıyor.
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkisini gösteren poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz nedeniyle denize çıkmayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onarıyor.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel