Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Aksattı

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında sorunlara yol açtı. Hızı 40 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle birçok gemi beklemekte. Balıkçılar ise ağlarını onarıyor.

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkisini gösteren poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz nedeniyle denize çıkmayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

