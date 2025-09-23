Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Aksatıyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da yerli ve yabancı bandıralı 7 geminin beklemesine neden oldu. Hızının saatte 40 kilometreye ulaştığı rüzgar, bazı sahil bölgelerinde kırmızı yosun birikmesine yol açtı. Hava sıcaklığı ise 24 derece.
Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Kuvvetli rüzgar, sahilin bazı bölümlerinde kırmızı yosunların birikmesine neden oldu. Kentte hava sıcaklığı 24 derece ölçülürken, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel