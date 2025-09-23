Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kuvvetli rüzgar, sahilin bazı bölümlerinde kırmızı yosunların birikmesine neden oldu. Kentte hava sıcaklığı 24 derece ölçülürken, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.