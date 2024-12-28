Tekirdağ'da Poyraz Dalgası Sona Erdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 4 gündür etkili olan poyraz rüzgarının sona ermesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Hızı zaman zaman 40 km'ye ulaşan poyraz nedeniyle demirleyen 7 şilep ve tanker, havanın düzelmesiyle yolculuklarına devam etti. Balıkçılar da denize açılma fırsatı bulacak.
Tekirdağ'da 4 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel