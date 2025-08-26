Tekirdağ'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Zanlı Gözaltına Alındı
Çorlu ilçesinde sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine pompalı tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen G.B. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde pompalı tüfek ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan pompalı tüfekle havaya ateş açıldığı görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, havaya ateş açtığı öne sürülen G.B'yi Hıdırağa Mahallesi'nde yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel