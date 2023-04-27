Tekirdağ'da polisin silahla vurulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis memurunun, kontrol noktasından kaçan kişiyi yakalamaya çalışırken sırtından silahla vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde polis memuru E.B'nin silahla vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, M.D, E. B, F. N ve Ö.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli S.N. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan polis olayla ilgili M.N. ve Y.N'yi de gözaltına aldı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da Borsa Meydanı'ndaki kontrol noktasında GBT yaptığı sırada Y.N. kontrol noktasından kaçmış, Y.N'yi kovalamaya başlayan polis memuru E.B, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta E.G. (16) tarafından silahla sırtından vurulmuştu.

Yaralı polis hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili E.G. ile 5 kişi daha gözaltına alınmıştı.