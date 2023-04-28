Tekirdağ'da polisin silahla vurulmasına ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis memurunun, kontrol noktasından kaçan kişiyi yakalamaya çalışırken sırtından silahla vurulmasına ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

Hıdırağa Mahallesi'nde polis memuru E.B'nin silahla vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.N. ve N.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 7 oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da Borsa Meydanı'ndaki kontrol noktasında GBT yaparken Y.N. kaçmış, zanlıyı kovalamaya başlayan polis memuru E.B. Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta E.G. (16) tarafından silahla sırtından vurulmuş, yaralı polis hastaneye kaldırılmıştı.