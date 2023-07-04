Tekirdağ'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Kasım Caddesi'nde U.K.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün otomobilinde yapılan aramada 44 uyuşturucu nitelikli hap ile 2 bıçak ele geçirildi.

U.K.E'ye ilgili maddelerden 40 bin 454 lira trafik cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.