Tekirdağ'da Polise Mukavemet Eden Zanlı Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üst araması sırasında yakalanan C.B., polise mukavemet göstererek gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.B'yi durdurdu.
C.B'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Polis aracına bindirildiği sırada C.B. polis memurlarına mukavemet gösterdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel