Tekirdağ'da Polis Operasyonuyla 455 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 455 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 750 adet boş alkol şişesi, 425 litre rakı, 9 adet damıtma kazanı ve 30 litre el yapımı bira bulundu. Operasyon sonucunda kaçak içki üretimi yaptıkları tespit edilen Y.Y, N.V ve R.K isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.