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Tekirdağ'da Polis Operasyonuyla 455 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 455 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 750 adet boş alkol şişesi, 425 litre rakı, 9 adet damıtma kazanı ve 30 litre el yapımı bira bulundu. Operasyon sonucunda kaçak içki üretimi yaptıkları tespit edilen Y.Y, N.V ve R.K isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla 455 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 750 adet boş alkol şişesi, 425 litre rakı, 9 adet alkol yapımında kullanılan damıtma kazanı, 30 litre el yapımı bira ele geçirdiler.

3 ayrı adrese yapılan operasyonun ardından kaçak içki ürettikleri tespit edilen Y.Y, N.V ve R.K isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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