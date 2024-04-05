Tekirdağ'da Polis Haftası kutlamaları şehitlerin kabirlerinde yapıldı

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Şehitlikte düzenlenen törende şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Orta Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu. Programda, müftülük görevlilerince ilahiler seslendirildi.

Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.