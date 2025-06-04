Tekirdağ'da Polis Ekiplerinden Hayvan Pazarı Denetimi
Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'daki hayvan pazarlarını denetleyen polis ekipleri, satıcılara sahte para konusunda uyarılarda bulundu ve broşürler dağıttı.
Tekirdağ'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında üreticilerle bir araya geldi.
Üreticiler hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirildi.
Ekipler, satıcılara konuya ilişkin broşür de dağıttı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel