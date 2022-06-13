Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucunun zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde 4 gün boyunca vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde 4 gün boyunca vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Ekipler her gün konser öncesi sahnede katılımcılara madde bağımlılığının önlenmesi, uyuşturucu ve narkotik suçlarla mücadele konularında bilgi verildi. Festival alanında açılan stantta da vatandaşlara uyuşturucu madde ve zararları hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca "En İyi Narkotik Polisi Anne" ile "Uyuma" adlı mobil uygulama projesini tanıttı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler

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